Ayrılan sevgililerin dövme sildirme telaşı

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14 Şubat Sevgililer Günü’nde kimi eşine kimi de sevgilisine hediye alıyor. Bazı kişiler ise sevdiklerinin isimlerini dövme yaptırıyor. Ancak çiftler ayrıldıktan sonra dövmeyi sildirme telaşı başlıyor.

Çiftler 14 Şubat’ta birbirlerine sevgilerini ilan ederken bazı kişiler dövme sildiriyor. Bu gençlerden birisi de 20 yaşındaki Hasan Tektaş. Kız arkadaşı Melek’in ismini koluna ‘Meleğim’ diyerek yazdıran ve 1 ay önce sevgilisinden ayrılan genç, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dövmesini sildiriyor.

“HİÇ UMUT KALMAYINCA SİLDİRME KARARI ALDIM” REKLAM İHA'ya konuşan Hasan Tektaş, “Kız arkadaşımdan ayrıldım. Gitmeyecek dediğim insan gitti. 1 aydır ayrıyız, hiç umut kalmayınca dövmemi sildirme kararı aldım. Üzülüyorum, gitti. Sildirirken çok acıyor ama onun gidişi daha çok acıttı” dedi.

“BİZLER DE SİLERKEN ÜZÜLÜYORUZ” Dövme silme işlemini gerçekleştiren kuaför Ercan Ocaklı ise dövme silerken üzüldüklerini söyledi. Ocaklı, “Sevdikleri kızların isimlerini dövme yaptıran kişiler bugün gelip o dövmeleri sildiriyor. Bizler de silerken üzülüyoruz. Sildirmenin yanındaki acı sevdiğin insanın gitmesinin yanında hiç can acıtmıyor. İnsanlara hayat sevdikçe güzel mesajını vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.