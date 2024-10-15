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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ayran üretiminde rekor - İş-Yaşam Haberleri

        Ayran üretiminde rekor

        Türkiye'de haziran-ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında üretilen ayran miktarı 249 bin 649 ton ile rekor kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:44
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sıcak geçen yaz aylarında ayran üretimi üst seviyeye çıktı.

        Buna göre, göre, 2020'nin haziran-ağustos döneminde 174 bin 540 ton ayran üretilirken, 2021'de üretim hızla artarak 217 bin 12 tona ulaştı.

        Üretim 2022'nin yaz aylarında 209 bin 126 ton olurken, 2023'te üretimin 226 bin 955 tona, 2024'te ise 249 bin 649 tona yükseldiği görüldü. Böylece yaz aylarında üretilen ayran miktarı 5 yılda yüzde 43 artış göstererek rekor kırdı.

        Ayran üretimde ağustosta aylık rekor da kırıldı. Bu yılın haziran ayında 76 bin 765 ton, temmuzda 86 bin 390 ton, ağustosta 86 bin 494 ton ayran üretimi yapıldığı kayıtlara geçti. Ağustos 2020'de 60 bin 379 ton olan ayran üretimi yüzde 43 artış gösterirken ağustosta son 5 yılın en yüksek aylık üretim miktarına da ulaşılmış oldu.

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        2020'nin haziran-ağustos döneminde 18 bin 269 ton tereyağı üretimi gerçekleştirilirken, 2021'de üretim miktarı 19 bin 946 ton oldu. 2022'nin yaz aylarında üretim 20 bin 484 tona, 2023'te 21 bin 65 tona çıktı. 2024'ün haziran-ağustos döneminde 2020'nin söz konusu dönemine göre tereyağı üretimi yüzde 24 artarak 22 bin 658 tonla rekor seviyeye ulaştı.

        Bu yılın haziran ayında 7 bin 386 ton, temmuzda 7 bin 776 ton, ağustosta 7 bin 496 ton tereyağı üretimi yapıldı.

        Ayran üretim miktarı (ton):

        Yıl Haziran Temmuz Ağustos Toplam
        2020 53.232 60.929 60.379 174.540
        2021 62.685 75.456 78.871 217.012
        2022 67.656 67.242 74.228 209.126
        2023 70.447 78.230 78.277 226.955
        2024 76.765 86.390 86.494 249.649

        Tereyağı üretim miktarı (ton):

        Yıl Haziran Temmuz Ağustos Toplam
        2020 6.376 6.114 5.779 18.269
        2021 7.071 6.286 6.589 19.946
        2022 6.895 6.640 6.949 20.484
        2023 7.126 7.702 6.237 21.065
        2024 7.386 7.776 7.496 22.658
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