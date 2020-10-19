Aynur'u 8'i ölümcül 21 kez bıçaklamış

Eskişehir'de, tartıştığı eşi Aynur Sülükoğlu'nu (47) 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hicazi Sülükoğlu (63) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen ağustos ayında, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Hicazi Sülükoğlu, 2017 yılında evlendiği Aynur Sülükoğlu ile evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Hicazi Sülükoğlu, eşini 8'i ölümcül 21 yerinden bıçaklayıp öldürdü.
Sülükoğlu ardından polisi arayarak, 'Evimin bahçesinde eşimi öldürdüm' dedi. Eve gelen polis ekipleri, bahçede Aynur Sülükoğlu'nun cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Hicazi Sülükoğlu, eşinin kendisine keserle saldırdığını öne sürerek, cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Sülükoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLATMIŞLAR
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katil zanlısı Hicazi Sülükoğlu hakkındaki soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianameyi Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianamede Hicazi Sülükoğlu için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede katil zanlısının ikinci, öldürülen Aynur Sülükoğlu'nun ise 5'inci evliliği olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca olaydan 1 hafta önce Sülükoğlu çiftinin arzuhalcide anlaşmalı boşanma protokolü hazırlattığı ancak Aynur Sülükoğlu'nun boşanma kararından vazgeçip, dilekçeyi yırttığı kaydedildi.
'SENİ KAHRINDAN ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
Eşi Aynur Sülükoğlu'nun evlerinin bahçesinde elinde keser ile kendisine saldırdığını öne süren Hicazi Sülükoğlu, 2 yıl önce mide rahatsızlığı geçirdiğini ve bu nedenle cinsel birlikteliklerinin olmadığını söyleyerek, "Olay günü eşimle beraber semt pazarına giderek evin eksiklerini aldık. Eşim bahçede yemek hazırlarken 'Bugün pazar dağılmadan kalabalıktan 2 tane koca bulacağım, seni kahrından öldüreceğim. Kahrından ölmezsen keserle senin kafanı dağıtır öldürürüm' diyerek hakaret etti. Üzerime yürüdüğü sırada keseri elinden zorla düşürdüm. Evin kapısına çıkıp üzerindeki kıyafeti açtı ve 'Ben seni kahrından öldürmesini bilirim' diye bağırdı. Daha sonra yerde olan bıçağı alıp bıçakladım. Elimi, yüzümü yıkayıp, üzerimi değiştirdikten sonra polise haber verdim" dedi.
8'İ ÖLÜMCÜL 21 BIÇAK DARBESİ
Aynur Sülükoğlu'nun yapılan otopsisinde ise iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği, yüz, boyun, göğüs ve sırt bölgesinde 21 kesik olduğu belirlenirken, bunlardan 8´inin ölümcül yaralar olduğu tespit edildi.
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