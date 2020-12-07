34 yaşındaki Aydın, "Beni beğeniyorlar, güzel buluyorlar. En çok da DM’den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM’den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim 'mavi tıklı'lar yürüyor" açıklamasını yaptı.