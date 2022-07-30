"KLİBİM MÜSTEHCEN DEĞİL"

Konuyla alakalı konuşan Aynur Aydın, "Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde gayet normal karşılanıyor. Benim çok içime sinen bir proje oldu. Her karanlığın ardında bir aydınlık olduğuna inanlardanım. Şarkımda da bunu anlatmak istedim. Çok fazla yorum aldım. Sevildiğini düşünüyorum ama tabii ki kötü yorumlar da var. Buna da artık alıştık." dedi.