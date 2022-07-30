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Aynur Aydın: Klibim müstehcen değil! - Magazin haberleri

Aynur Aydın: Klibim müstehcen değil!

Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Aynur Aydın, "Siyah" şarkısının klibinin fazla müstehcen olduğu şeklindeki yorumlarla alakalı konuştu. Şarkıcı, "Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde gayet normal karşılanıyor. Benim çok içime sinen bir proje oldu" dedi

30.07.2022 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

  • Son teklisi "Siyah"ı müzikseverlerle buluşturan Aydın, klibin fazla müstehcen olduğu şeklindeki yorumlara yanıt verdi.

  • "KLİBİM MÜSTEHCEN DEĞİL"

    Konuyla alakalı konuşan Aynur Aydın, "Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde gayet normal karşılanıyor. Benim çok içime sinen bir proje oldu. Her karanlığın ardında bir aydınlık olduğuna inanlardanım. Şarkımda da bunu anlatmak istedim. Çok fazla yorum aldım. Sevildiğini düşünüyorum ama tabii ki kötü yorumlar da var. Buna da artık alıştık." dedi.

  • "ÇOK ÇALIŞTIM VE HAK ETTİM"

    Yaz başında kısa bir tatil yapan ünlü şarkıcı, "Henüz tam anlamıyla bir tatil yapabilmiş değilim. Genelde yaz sonu tatil yapmayı seviyorum. Bu sene de öyle olacak gibi duruyor. Yurtdışında güzel bir tatil planım var. Çok çalıştım ve bunu hak ettim." şeklinde konuştu.

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