Meslektaşını öldüren fırıncı yakalandı

DHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde fırıncı Sebahattin Gülbahar, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner´i tabancayla vurarak öldürdü, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Ş.´yi ise yaraladı. Olayın ardından kaçan Gülbahar, Ankara´da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 27 Ağustos´ta Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463 Sokak´ta meydana geldi. Fırıncılık yapan Erdal Üstüner, ortağı Yunus Ayaz ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte kiralık dükkan ararken, aynı sokakta fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar´ın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan 3 kişiden Erdal Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi´nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Sebahattin Gülbahar´ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Gülbahar´ın Ankara´ya kaçtığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmada Sebahattin Gülbahar´ın Yenimahalle ilçesinde olduğu belirlendi. 200´den fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, Gülbahar ve yanındaki Mustafa İ.´yi bir kafede otururken yakaladı. Cinayet bürosu ekipleri, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla Karapınar ilçesinde Sebahattin Gülbahar´ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G.´yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir Emniyeti Müdürlüğü´ne gönderildi.