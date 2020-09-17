"Aynı Rüyanın İçinde" sergisi, Ara Güler Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor

AA

Ara Güler Müzesi'ndeki sergide, sanatseverler, gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikayesine şahitlik ediyor.

Dergah yayınlarıyla birlikte hazırlanan "Aynı Rüyanın İçinde" kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sergi konseptini ve kitabın editörlüğünü Sakine Korkmaz yaptı. Bundan daha öncesinde bu Ali Sina Özüstün'ün bir projesiydi. Yaklaşık 3 sene önce hem müzemize hem de Dergah Yayınları'na Ahmet Hamdi Tanpınar'la Ara Güler'i bir araya getiren bir İstanbul hikayesi projesinden bahsetmişti. Ne yazık ki kendisini kaybettik. Biz de Dergah Yayınları da projeyi çok sevmiştik, kitabı hazırlandıktan sonra sergisini yapmak istedik." diye konuştu.

Sülün, sergi açılışını planladıkları mart ayının ilk haftalarında yeni tip koronavirüs salgınının başladığını belirterek, daha sonra serginin açılışını erteleyerek, 1 Eylül'de ziyarete açtıklarını söyledi.

Sergide Tanpınar'ın 5 ayrı kitabından İstanbul'la ilgili metinler ve bunlara eşlik eden Ara Güler fotoğraflarının yer aldığına dikkati çeken Sülün, şunları kaydetti:

"Sergiyi kitabın küçük bir yansıması gibi görebiliriz. Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar, zaman zaman yazı ve fotoğraflarıyla bir araya gelmişler. İstanbul'la ilgili Tanpınar'ın yazdığı bazı yazılara Ara Güler'in fotoğrafları eşlik etmiş zaman içerisinde. Ancak, İstanbul üzerine düşünen ve hayal kuran 2 büyük sanatçının bir araya getirildiği ilk proje. İkisi de İstanbul üzerine çok önemli şeyler ortaya koymuşlar. Bu açıdan da çok değerli olduğunu düşünüyorum."

Sülün, sergiye ziyaretçi kabulünün yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yapıldığını aktararak, ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla müzeyi ve sergiyi izleyebileceğini ifade etti.

Sergi, 28 Şubat 2021'e kadar ziyaret edilebilecek.