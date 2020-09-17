"Aynı Rüyanın İçinde" sergisi, Ara Güler Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor

Ara Güler Müzesi'ndeki sergide, sanatseverler, gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikayesine şahitlik ediyor.
Dergah yayınlarıyla birlikte hazırlanan "Aynı Rüyanın İçinde" kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor.
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sergi konseptini ve kitabın editörlüğünü Sakine Korkmaz yaptı. Bundan daha öncesinde bu Ali Sina Özüstün'ün bir projesiydi. Yaklaşık 3 sene önce hem müzemize hem de Dergah Yayınları'na Ahmet Hamdi Tanpınar'la Ara Güler'i bir araya getiren bir İstanbul hikayesi projesinden bahsetmişti. Ne yazık ki kendisini kaybettik. Biz de Dergah Yayınları da projeyi çok sevmiştik, kitabı hazırlandıktan sonra sergisini yapmak istedik." diye konuştu.
Sülün, sergi açılışını planladıkları mart ayının ilk haftalarında yeni tip koronavirüs salgınının başladığını belirterek, daha sonra serginin açılışını erteleyerek, 1 Eylül'de ziyarete açtıklarını söyledi.
Sergide Tanpınar'ın 5 ayrı kitabından İstanbul'la ilgili metinler ve bunlara eşlik eden Ara Güler fotoğraflarının yer aldığına dikkati çeken Sülün, şunları kaydetti:
"Sergiyi kitabın küçük bir yansıması gibi görebiliriz. Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar, zaman zaman yazı ve fotoğraflarıyla bir araya gelmişler. İstanbul'la ilgili Tanpınar'ın yazdığı bazı yazılara Ara Güler'in fotoğrafları eşlik etmiş zaman içerisinde. Ancak, İstanbul üzerine düşünen ve hayal kuran 2 büyük sanatçının bir araya getirildiği ilk proje. İkisi de İstanbul üzerine çok önemli şeyler ortaya koymuşlar. Bu açıdan da çok değerli olduğunu düşünüyorum."
Sülün, sergiye ziyaretçi kabulünün yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yapıldığını aktararak, ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla müzeyi ve sergiyi izleyebileceğini ifade etti.
Sergi, 28 Şubat 2021'e kadar ziyaret edilebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!