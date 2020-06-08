Aynı hastalıktan dördüncü çocuklarını da kaybetmek istemiyorlar

Spinal muskuler atrofi (SMA) hastalığından 3 çocuğunu kaybeden Suriyeli Kanaa ailesi, aynı hastalığın teşhis edildiği dördüncü çocuklarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.
Suriye'nin Halep kentinden iç savaş nedeniyle kaçarak Gaziantep'e gelen Semir ve Fida Kanaa çifti, göç etmek zorunda kaldıkları kentte ilk çocuk sevincini yaşadı.
Bir süre baba Semir Kanaa'nın kaynak işiyle uğraşmasının ardından Nurdağı ilçesine yerleşen aile, ilk çocuklarını henüz 6 aylıkken kas hastalığı nedeniyle toprağa verdi. Bir süre sonra bir çocukları daha olan aile, 2. çocuklarını da aynı hastalıktan dolayı 7 aylıkken kaybetti.
Bu süre içerisinde evlat acısıyla çok zor günler yaşayan ailede, baba kısmi felç geçirdi. Gördüğü tedavinin ardından büyük oranda felci yenen baba Semir Kanaa, 3. kez baba oldu. Bu bebekte de aynı hastalığa rastlanınca tedavilere başlandı ancak 3. bebek de 9 aylıkken hayatını kaybetti.
Üç kez evlat acısı yaşayan aile, 1,5 yıl önce doğan 4. bebeklerine "Ahmed" adını verdi. Evlat sevinçleri aldıkları haberle yeniden hüzne dönüşen Suriyeli aile, son çocukları Ahmed Kanaa'nın da kas hastalığının olduğunu öğrendi.
Dokuz aydır kentteki bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde küçük bedeniyle bu hastalıkla mücadelede eden 1,5 yaşındaki Ahmed Kanaa, tedavi gördüğü özel hastanede sağlığına kavuşmayı bekliyor.
Yaşadığı acılara rağmen çocuklarının gülümsemesiyle ümidini kaybetmeyen ve dördüncü kez evlat acısı yaşamak istemeyen aile, tedavinin yapılması için destek bekliyor.
Baba Semir Kanaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarifi mümkün olmayan acılar yaşadıklarını söyledi.
Üç evladının büyüdüklerini göremeden kaybettiklerini dile getiren Kanaa, dördüncü çocuklarında da aynı acıyı yaşamak istemediklerini belirtti.
- "Bir kez daha evlat acısı yaşamak istemiyoruz"
Tedavi masrafının çok yüksek olması nedeniyle yardım beklediklerini anlatan Kanaa, "Üç çocuğumu kas hastalığından kaybettim, bir kez daha evlat acısı yaşamak istemiyoruz. Tedavinin yapılabilmesi için bizlere bir el uzatılmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Kanaa, hastalığın tedavisinin çok yüksek maliyeti olduğunu belirterek, maddi durumu olmadığı için yardım beklediğini sözlerine ekledi.
Ahmed Kanaa'nın tedavisiyle ilgilenen çocuk doktoru Fatih Yılmaz da SMA hastalığının ilk evresinde, hasta makineye bağlı olmadan bir umut ışığı olabildiğini ancak ileri evrelere gelinip makineye bağlandığında tedavinin güç olduğunu belirtti.
Yılmaz, Kanaa'nın şu an makineye bağlı yaşamını sürdürdüğünü anlatarak, küçük çocuk için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!