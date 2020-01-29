29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aynı gün deniz ve kayak keyfi yapıyorlar - ANTALYA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Saklıkent Kayak Merkezi'nde kızakla kayan vatandaşlar- İşletmeci Cuma Özaydın'ın konuşması- Cem Sözer'in konuşması- İnci Büşra'nın konuşması- Kayak yapan ziyaretçiler- Konyaaltı Sahili'nde denize giren ve oltayla balık tutmaya çalışan vatandaşlar- Güneşli havada deniz kenarında gezinti yapan vatandaşlar
Aynı gün deniz ve kayak keyfi yapıyorlar- Eşine ender rastlanan iklim ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, sunduğu farklı tatil imkanlarıyla ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor- Saklıkent Kayak Merkezi işletmecilerinden Cuma Özaydın:-"Burada kayak yapan bir kişi, 50 kilometre aşağı indiğinde denize girebiliyor. Antalya'nın az rastlanabilecek böyle bir güzelliği var"- Tatilcilerden İnci Büşra:-"Aynı gün içinde hem denize girip hem karda kayak yapmak farklı bir duygu" Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da, tatilciler kıyıda denizin keyfini çıkarıp, 45 dakikalık yolculuğun ardından da aynı gün kayak yapma imkanı buluyor.Deniz, kum, güneş ve tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, eşine ender rastlanan iklim ve doğal özellikleriyle dikkati çekiyor.Kent sakinleri ile tatilciler hemen hemen yılın her gününde sahilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken, aynı saatlerde birçok kişi de sadece 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulan kayak merkezinde karın tadını çıkarıyor.Okulların yarıyıl tatiline girmesi dolasıyla kentin ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarıyla Saklıkent Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor.Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillerde güneşlenip yürüyüş yaparak tatilin tadını çıkartırken, bazıları ise kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakarak deniz keyfi yapıyor.Kayak merkezinde tatilini geçirmek isteyenlerin bir kısmı birkaç saatliğine 2 bin 400 rakımlı Saklıkent'e çıkarken, çok sayıda aile de merkezdeki tesislerde konaklama imkanı buluyor.- "Saklı bir tarafı kalmadı"Saklıkent Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren işletmecilerden Cuma Özaydın, AA muhabirine, Saklıkent'te sömestir boyunca kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olacağını söyledi.Merkeze gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Özaydın, "Tesisimiz yoğun günler geçiriyor, otelimiz dolu. Yarıyıl tatili boyunca otelimizdeki odaların tamamı için rezervasyon aldık. Adından da anlaşıldığı gibi burası Antalya'mızın saklı bir köşesi ama saklı bir tarafı kalmadı. Burada kayak yapan bir kişi, 50 kilometre aşağı indiğinde denize girebiliyor. Antalya'nın az rastlanabilecek böyle bir güzelliği var." diye konuştu.Antalya denilince herkesin aklına yaz turizmi geldiğini vurgulayan Özaydın, kentin kış turizmi açısından da önemli bir yer olduğunu kaydetti.Özaydın, Antalya'nın fazla görülmeyen bu tarafını da ön plana çıkarmak için çalıştıklarını dile getirdi.- Farklı duyguları aynı gün yaşıyorlarSaklıkent'te kayak yaparak eğlenceli zaman geçiren tatilcilerden Cem Sözer ise Antalya'nın ilginç bir iklime sahip olduğunu belirtti.Sözer, "Yazları çok sıcak, kışın da dağları karlarla kaplı. Ailemizle geldik güzel vakit geçiyoruz. Herkese tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.Tatilcilerden İnci Büşra da Antalya'da deniz suyunun kışın da sıcak olduğunu, bu nedenle her mevsim denize girebildiklerini belirterek, "Aynı gün içinde hem denize girip hem kar üzerinde kayak yapmak farklı bir duygu." dedi.Tatilcilerden Mehmet Demir ise Antalya'da yaz kış denize girilebildiğini ve kendisinin de havanın güzel olduğu günlerde yüzmeyi tercih ettiğini söyledi.Antalya'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra iklimiyle de tatil için uygun bir bölge olduğunu vurgulayan Demir, "Herkesi Antalya'ya tatile gelmeye davet ediyorum. Bütçenizi zorlamadan çok farklı tatil imkanlarından aynı anda faydalanabiliyorsunuz. Kısa bir seyahatin ardından başka bir iklim sizi karşılıyor. Antalya'da yaşamak çok iyi bir fırsat ve biz de bu fırsatı elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!