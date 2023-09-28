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        Haberler Yaşam Aynı emojilerden sıkıldıysanız bir de bunu deneyin: Emoji Kitchen

        Aynı emojilerden sıkıldıysanız bir de bunu deneyin: Emoji Kitchen

        Google kendi özel emojilerinizi oluşturabileceğiniz yeni bir uygulama geliştirdi. Herkesin kullanımına açılan "Emoji Kitchen" iki farklı emojinin birleştirilmesine olanak sağlayan bir uygulama. Emoji Kitchen hem iPhone hem de Android telefonlarda ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 13:37 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:37
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          KENDİ EMOJİNİZİ OLUŞTURUN

          Tekonoloji devi Google tarafından geliştirilen Emoji Kitchen iki farklı emojinin birleştirilmesine izin veriyor. Henüz popüler olmayan bu uygulama Android ve iPhone telefonlarının yanı sıra web üzerinden de kullanılabiliyor.

        • 2

          Google'a entegre edilmiş olan Emoji Kitchen, kullanıcılara kendi emojilerini oluşturmaya imkanı sağlıyor. Emojilerinizi oluşturmak için bu adımları izleyebilirsiniz:

          1- Google Aramaya' gidin.

          2- Emoji Kitchen uygulamasını aratın.

          3- "Yemek pişirmeye başlayın" butonuna basın.

          4- Kendi emojilerinizi oluşturun.

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          Oluşturduğunuz emojileri hemen altta yer alan kopyala butonuna basarak kaydedebilirsiniz. Ardından mesajlaşma uygulamasına gidin ve kopyaladığınız emojiyi sohbete yapıştırın.

          İşte oluşturabileceğiniz alternatif emojiler.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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