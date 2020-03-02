02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da aynı daireyi 2 kişiye satan Ali İhsan Kaymaz'ın 3 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşti.
Geçen yıl, bir inşaat firmasının ortağı ve yetkilisi olduğu belirtilen Ali İhsan Kaymaz, Duraliler mevkiindeki bir daireyi Ayşe Dudu D.'ye 110 bin TL karşılığında sattı. Kaymaz parayı almasına rağmen dairenin satışını gerçekleştirmedi. Ayşe Dudu D., dolandırıldığını öne sürerek Ali İhsan Kaymaz'dan şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Ali İhsan Kaymaz'ın söz konusu daireyi Ayşe Dudu D. ile sözleşme imzalamadan önce Havva K.'ye satarak tapu devrini de bu kişiye sağladığı ortaya çıktı.
HAPİS VE PARA CEZASI
Ali İhsan Kaymaz hakkında Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlamasıyla dava açıldı. Sanık savunmasında, söz konusu daireyi Havva K.'ye ödünç verdiğini beyan etti. Havva K. ve eşi Celalettin K. ise dairenin parasını Kaymaz'a verdiklerini, sanık ile aralarında iddia ettiği gibi herhangi bir protokol ve ödünç alma- verme durumu olmadığını kaydetti. Mahkeme yargılama sonunda Ali İhsan Kaymaz'ı, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 183 bin 320 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırıldı
İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞDI
Sanık avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalar sonucunda vicdani kanının oluştuğu, belgeler ve yapılan inceleme sonucunda da sanığın üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirildi. Ceza Dairesi, ayrıca 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin usul ve yasalara uygun bir karar verdiğini belirterek, istinaf başvurusunu reddetti.
MAHKEME HÜKMÜNÜ VERDİ
Kesin hüküm veren 9. Ceza Dairesi, dosyayı infaz işlemlerinin başlaması için yerel mahkemeye gönderdi. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi de infazın gerçekleşmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.
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