Aynı camiye ikinci defa saldıran Amerikalıya büyük ceza

NEW YORK (AA) – ABD’nin Missouri eyaletindeki camiye ikinci defa saldırı düzenleyen Amerikalı Nicholas Proffitt için eyalet savcıları federal suçtan yargılanma talep etti.
Missouri eyaletinde bulunan Cape Girardeau İslam Merkezi’ndeki camiyi ramazan ayının başlangıcına denk gelen 24 Nisan'da ateşe veren 42 yaşındaki Amerikalı Proffitt’e diğer suçlarının haricinde nefret suçu işlemekten de ayrıca yargılanması talebiyle dava açıldı.
Ramazanın ilk günü sabah namazı vaktinde camlarını kırdığı camiyi ateşe veren Amerikalı zanlı pazartesi günü tutuklanmış ve salı günü görülen mahkemede hırsızlık, kundaklama ve mülkiyete birinci derece zarar vermekten suçlu bulunmuştu.
Eyaletin yerel haber kanallarında gündem olan hırsızlık davasında zanlı Proffitt’in federal bir yargılanma ile de karşı karşıya olduğu belirtilirken, eyalet polisinin, bu tarz saldırıların Müslüman karşıtı ön yargılarla tetiklendiği yönündeki görüşüne de yer verildi.
Yerel bir televizyon kanalına konuşan Avukat Jeff Jensen, ‘’İslam merkezinin kayıtlarında, Proffitt’in kötü niyetle pencereyi bir nesne atarak kırdığı ve yangın çıkartmak için içinde sıvı bulunan iki plastik kabı caminin içine atarken görüldüğü belirtiliyor.’’ ifadelerine yer verdi.
- Aynı camiye saldırmaktan daha önce hapis yatmıştı
Cape Girardeau İslam Merkezi’ne geçen hafta yaptığı saldırı netleşen ve aldığı üç ayrı cezanın dışında nefret suçundan federal bir cezaya çarptırılması gündemde olan Nicholas Proffitt’in 11 yıl önce aynı ibadet merkezine saldırıda bulunması nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.
Proffitt, 2009 yılında, aynı camiye ve otoparkındaki bir araca zarar vermekle ilgili suçlamaları kabul etmiş ve 3 yıl hapse mahkum edilmişti.
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