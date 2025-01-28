Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Aynı caddede 3 İETT otobüsü kazaya karıştı | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de 3 İETT otobüsü art arda 2 ayrı kazaya karıştı

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde aynı cadde üzerinde 3 İETT otobüsünün karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı caddede 3 İETT otobüsü kazaya karıştı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

        Sürücüleri öğrenilemeyen İETT otobüsü ile beton pompası aracı, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.

        REKLAM

        Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekipler, kazaya karışan İETT otobüsü ile beton pompası aracını olay yerinden kaldırdıktan sonra trafik normale döndü.

        Görgü tanığı Halil Bulut, beton pompası aracının, önünde duran aracı geçmek isterken karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştığını, arkadan gelen diğer İETT otobüsünün de duramayarak kazaya karıştığını anlattı.

        Bulut, cadde üzerinde yokuşta araç durması ve yol bakımsızlığından dolayı zaman zaman kazalar olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #İETT otobüsü
        #trafik kazası
        #başakşehir ilçesi
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa