Aynı caddede 3 İETT otobüsü kazaya karıştı

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü art arda 2 ayrı kazaya karıştı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde aynı cadde üzerinde 3 İETT otobüsünün karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Sürücüleri öğrenilemeyen İETT otobüsü ile beton pompası aracı, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.
Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekipler, kazaya karışan İETT otobüsü ile beton pompası aracını olay yerinden kaldırdıktan sonra trafik normale döndü.
Görgü tanığı Halil Bulut, beton pompası aracının, önünde duran aracı geçmek isterken karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştığını, arkadan gelen diğer İETT otobüsünün de duramayarak kazaya karıştığını anlattı.
Bulut, cadde üzerinde yokuşta araç durması ve yol bakımsızlığından dolayı zaman zaman kazalar olduğunu söyledi.