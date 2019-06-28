Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü aynı anda 5 hastaya başarılı bir şekilde karaciğer nakli yapmanın haklı gururunu yaşıyor. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 12 Haziran'da 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirilen ve 13 saat süren operasyonlar sonrası nakil olan hastalar taburcu ediliyor.

Ferdi Durdu'nun haberine göre; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde hastaların katılımıyla birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "12 Haziran'da dünyada ilk kez 5 canlı verici karaciğer naklini Karaciğer Nakli Enstitümüzde, Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızın başkanlığında çok büyük bir ekiple gerçekleştirdik. 100'ü aşkın ameliyat ekibiyle beraber başarılı bir ameliyatla 12 Haziran'da 5 hastamıza, 5 vericiden karaciğer alınarak nakil yapıldı" dedi.

Enstitünün 2002 yılından buyana 2 bin 500'ün üzerinde başarılı bir şekilde karaciğer naklini gerçekleştirdiğini kaydeden Kızılay, "Dünyanın en başarılı ve en çok nakil yapılan merkezlerinin en ön sırasında yer alıyoruz. 12 Haziran'da 5 canlı vericiden 5 hastaya aynı anda karaciğer nakliyle enstitümüz dünyada bir numara olduğunu hem ülkemize hem Avrupa'ya hem de dünyaya başarılı bir şekilde göstermiş oldu. Karaciğer Nakil Enstitümüz uzun yıllardır Avrupa'da birinci nakil merkezidir. Türkiye'de çok uzun yıllardır en önemli karaciğer nakil merkezidir. Dünyada ikinci sırada idi şimdi artık dünyada bu kapasitede başka bir merkez olmadığını göstermek amacıyla yapmış olduğumuz 5 canlı vericiden karaciğer naklini başarıyla tamamlayarak, hastalarımızı taburcu aşamasına getirdik. Dünyaya da bu konuda en güçlü, en büyük merkez olduğumuzu şeffaf ve net bir şekilde gösterdik" diye konuştu.

Kızılay, Guinness Rekorlar Kitabı başvurusunu sürecin başında yaptıklarını ifade ederek, "Uluslararası şahitlerimiz bütün kayıtları aldı. 10 tane şahidimizin huzurunda bütün kayıtları aldık. Şahitlikleri kaydettik ve dosyamız hazır. Hastalarımızın bir kısmı taburcu oldu, bir kısmı da taburcu olmayı bekliyor. Son taburcularımızda yapılınca dosyamızı göndereceğiz. Bu önemli çalışmanın sadece Guinness değil dünya tıp tarihine yazıldığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise 16 gün önce 5 canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Buradaki temel amaçlarının insan sağlığı üzerinden rekor kırma çabası olmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Daha önceden de bir kaç kez gerçekleştirdiğimiz günde 5 karaciğer naklini gerçekleştirebileceğimiz fiziki koşullar, tıbbi alet ve cihazlar ile bu operasyonları gerçekleştirebilecek sayıda öğretim üyelerine sahip olduğumuzu göstermek olduğunu bir kez daha yinelemek isterim. Bu ameliyatlarda 36 cerrah, 10 anestezi uzmanı, 3 radyolog görev yapmıştır. Ayrıca, enfeksiyon hastalıkları ile erişkin be pediatrik gastroenteroloji bölümünden 7 öğretim üyesi hazır bulunmuştur. Hemşire, teknisyen ve yardımcı sağlık personelleriyle bu sayı 100'ün üzerindeydi. Bütün ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Yılmaz, hastaların çoğunun taburcu olduğunu kalan 1-2 hastanın ise kısa süre sonra hastaneden ayrılacağını sözlerine ekledi.

Eşinin kız kardeşi Mihrican Uğur'dan alınan karaciğer ile nakil olan 43 yaşındaki Hakan Doğan, "6 aydır nakil bekliyorduk. Baldızım tereddütsüz, hiç çekinmeden karaciğerini bize bağışladı. Şükürler olsun. Dostlarımızın tavsiyesiyle burayı tercih ettik. İyi bir tercih yaptık, bu tercihten dolayı da şükürler olsun pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Operasyonda 3 yaşındaki oğlu Beytullah'a verici olan anne Serap Kaya (25),Mardin'den gelerek kentte sağlıklarına kavuştuklarını belirtti.

Oğlu için nakil kararı verildiğini anlatan Kaya, "Babasının dokuları nakil için uymadı, benim uydu Allah'a şükür. Bir yıldır buradayız tedavi için ve daha sonra nakline karar verildi. İyi ki de burayı tercih etmişiz, çok güzel bir hastane. Herkese çok teşekkür ederiz. Beytullah'ın yaşaması için umudumuz yoktu, otururken nefes alabiliyordu ama yatarken alamıyordu. Nakilden 10 gün önce çok kötüleşmişti. Ne uykusu vardı ne başka bir şeyi. Şu an her şey yolunda" diye konuştu.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 12 Haziran'da aynı anda Beytullah Kaya (3),Halil İbrahim Akpınar (66),Hakan Doğan (43),Ali Ulak (43),Ahmet Dağ’a (21) aynı anda karaciğer nakli gerçekleştirilmişti.