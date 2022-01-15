Aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DHA

Erzurum'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, aracın yanında, itfaiyecilerin üzerlerine örttüğü yorganla sağlık ekibini bekledi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Horasan ilçesi Aktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Erzurum yönüne giden Hicabettin Baga yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki aynı aileden Naima Baga ile Cemal Baga'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Hicabettin Baga ile Ahmet Baga ise bölgeye önce ulaşan itfaiye ekibinin üzerlerine örttüğü yorganla hurdaya dönen aracın yanında sağlık görevlilerini bekledi.

Hicabettin Baga ve Ahmet Baga, daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aile üyelerinin, Iğdır'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.