AYM HDP'nin taleplerini görüşecek

HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor. Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Mahkemeden bazı talepleri de oldu HDP'nin, talepler 20 Eylül Salı günü karara bağlanacak.

HDP kapatmaya delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş özellikle Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğin belirterek davanın reddini talep etmişti. Ayrıca, yine iki CD içinde hem Anayasa Mahkemesi hem de HDP'ye gönderilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istendi. HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.

ZÜHTÜ ARSLAN TARİH BELİRLEYECEK

Salı günü HDP'nin talepleri karara bağlandıktan sonra iler bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklama HDP ise sözlü savunma yapacak. Ardından Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. AYM başkanının belirleyeceği bir günde 15 üye bir araya gelecek. 3 te 2 oy çokluğu ile alınacak karar ile HDP hakkındaki kapatma davası karara bağlanacak.