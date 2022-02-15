AYM'den HDP'ye ek süre

Verilen bir aylık süreyi yetersiz bulan HDP Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusunda bulundu. Talebi olumlu yanıtlayan yüksek mahkeme iki ay ek süre verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bekir Şahin tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaasını iletmesinden sonra HDP'nin savunmasını 20 Şubat’ta teslim etmesi gerekiyordu. Verilen ek süre sonunda HDP’nin esas hakkındaki savunmasını 20 Nisan Çarşamba günü teslim etmesi gerekiyor.