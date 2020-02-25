25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ergenekon terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan ancak Yargıtay'ın bozma kararı sonrası beraat eden, emekli Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Alifeyyaz Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt'ün bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından Ergenekon soruşturması kapsamında 2008'de şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ferda Paksüt hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kamu davası açıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Ferda Paksüt hakkında, 2013'te, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
AYM'DEN MAĞDURİYET KARARI
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 21 Nisan 2016'da yerel mahkeme kararını bozmasının ardından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan Ferda Paksüt, 1 Temmuz 2019 tarihli kararla beraat etti. Ferda Paksüt, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.
6 BİN 600 TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT
Yüksek Mahkeme, Paksüt'ün makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine, ihlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zararları karşılığında başvurucuya net 6 bin 600 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, ceza yargılamasının süresi tespit edilirken sürenin başlangıç tarihi olarak bir kişiye suç işlediği iddiasının yetkili makamlar tarafından bildirildiği veya isnattan ilk olarak etkilendiği arama ve gözaltı gibi birtakım tedbirlerin uygulandığı tarihin, sürenin sona erdiği tarih olarak ise suç isnadına ilişkin nihai kararın verildiği tarihin esas alınacağı belirtildi.
10 YIL 10 AYLIK YARGILAMA SÜRESİ MAKUL DEĞİL
Buna göre, Anayasa Mahkemesinin benzer başvurularda verdiği kararlar da dikkate alındığında somut olaydaki yaklaşık 10 yıl 10 aylık yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varmak gerektiği kaydedilen gerekçede, bu gerekçelerle Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verildiği aktarıldı.
İhlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zararları karşılığında başvurucuya net 6 bin 600 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
TELEFONLARI DİNLENDİĞİ GEREKÇESİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
"Ergenekon'' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Ferda Paksüt'ün, AK Parti'nin kapatılması davasındaki gizli bilgileri paylaştığı, toplumda kargaşaya neden olmak amacıyla gerçekte olmayan bilgileri basına sızdırdığı ileri sürülmüştü. Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında 5 ay süreyle kendisinin ve eşinin telefonlarının usulsüz dinlenildiğini belirterek, soruşturmayı yürüten eski Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Fikret Seçen, Ercan Şafak ve Mehmet Murat Yönder hakkında 5 Mayıs 2009'da suç duyurusunda bulunmuştu.
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