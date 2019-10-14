AYM'den Basın İş Kanunu'nda kritik iptal

14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anayasa Mahkemesi (AYM),basın iş kanununun zamanında ödenmeyen “fazla mesai ücretlerinin” günlük yüzde 5 fazlasıyla ödenmesine ilişkin hükmünü iptal etti. AYM, gününde ödenmeyen normal “ücretlerin” günlük yüzde 5 fazlasıyla ödenmesine ilişkin hükmün iptal istemini ise reddetti.
MAHKEME AYM GÜNDEMİNE TAŞIDI
AYM, Bakırköy 13. İş Mahkemesi’nin 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un iki maddesinin iptaline ilişkin başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, 1953 yılında çıkartılan kanuna 1961 yılında 212 sayılı kanun ile eklenen, zamanında ödenmeyen ücret ve fazla mesai ücretinin, geçecek her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödenmesini öngören hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak iptalini istedi.
AYM İPTAL ETTİ
AYM, mahkemenin fazla çalışma ücretleriyle ilgili talebini oyçokluğu ile kabul ederken, normal ücretlerle ilgili iptal talebini ise reddetti. Buna göre, kamuoyunda “212 sayılı kanun” olarak bilinen 5953 sayılı kanuna tabi olarak çalışan gazeteciler ile işveren arasındaki alacak davalarında fazla mesai ücretleri için günlük yüzde 5 fazla hesabı yapılmayacak. İşveren, ödemediği fazla mesai ücreti için diğer işçi alacaklarında olduğu gibi en yüksek banka mevduat faizi oranında gecikme faizi ödeyecek.
İŞTE O HÜKÜMLER
Zamanında ödenmeyen normal ücretler ile ilgili davalarda ise günlük yüzde 5 fazla uygulamasına devam edilecek. AYM’nin iptal ettiği “Çalışma müddeti ve fazla mesai başlıklı” ek 1. maddenin 8. fıkrası şöyle:
“Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödenir.”
AYM’nin iptal istemini reddettiği 14. maddenin 2. fıkrası da şöyle: “Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasıyla ödemeye mecburdurlar.”
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