AYM bu kararı sanıklardan Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz’ün başvurusu üzerine aldı. Ersöz o başvuruda müvekkilinin 81 yaşında olduğunu ve hayatını tek başına sürdürebilecek durumda olmadığını belirtti. Doğan’ın sağlığının yakın bir risk altında bulunduğunu ifade ederek, infazın durdurulmasını istedi.
O talep AYM Üyeleri İrfan Fidan ve Recai Akyel’den oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Komisyon incelemeler sonucunda; talebi reddetti. Doğan tarafından sunulan belgelerin hiçbirinde başvurucunun cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremeyeceğine dair belge içermediği belirtilen kararda, “Bu aşamada başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlikenin bulunmadığı değerlendirilmiştir” denildi.
GÖZLER ADLİ TIP’TA OLACAK
AYM’nin bu kararı sonrası gözler Adli Tıp Kurumu’nda olacak. Sanıkların infazların durdurulması ve cezaevinden sağlık koşulları gerekçesiyle tahliyesi ancak Adli Tıp’ın vereceği “cezaevinde kalamazlar” raporu ile mümkün olacak. Avukatlar bu sürecin başlatılmasına dair taleplerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.
CEZAEVİNE KONULMUŞLARDI
Müebbet hapis cezaları kesinleşen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de bulunduğu 14 isim geçen hafta cezaevine konulmuştu.
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