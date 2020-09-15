AA

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu 17 Eylül'deki gündem toplantısında ele alacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu, 23 Temmuz'daki gündem toplantısında ele almış ancak bir üyenin dosyayla ilgili hazırlıklarını tamamlayamaması nedeniyle görüşmeyi Anayasa Mahkemesi iç tüzüğü gereği ertelemişti.

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu, Genel Kurulun 17 Eylül Perşembe günkü gündem toplantısına alındı. Genel Kurul, bireysel başvuruyu perşembe günü karara bağlayacak.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.