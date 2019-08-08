A Kadın Milli Takımımızın liberolarından Aylin Sarıoğlu, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da ev sahipliği yapacağımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na dair soruları yanıtladı. Sarıoğlu, turnuvada taraftarların desteğinin çok önemli olduğunun altını çizerken sorulara şu yanıtı verdi:

Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı giymek senin için ne ifade ediyor?

"Milli formayı giymek çok onur verici. Özellikle ülkemizde oynanacak olan Avrupa Şampiyonası’nda giyeceğim için çok gururluyum. Çok heyecanlıyım şimdiden."

Ülkemiz turnuvaya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi olmanın avantajları nelerdir?

"Turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için, çok büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Ankara taraftarı zaten bizi desteklemeyi çok seviyor. VNL’de bunu çok iyi gösterdiler. Bu turnuvada da onların desteğini bekliyoruz. Çok büyük katkısı olacak bize."

Rakiplerimizi kısaca değerlendirebilir misin?

"Gelen her rakibimiz çok güçlü ve kazanmak isteyerek geliyorlar tabii ki de. Ama biz kendi evimizde oynadığımız için, bunun avantajını iyi değerlendirip her maça kazanmak için çıkacağız."

Milli takım seyircisine bir mesajın var mı?

"Seyircimiz bizi desteklediği zaman biz bütün gücümüzü sahaya koyabiliyoruz. Onlarla daha güçlü hissediyoruz. Bu yüzden bizi desteklemeyi ihmal etmesinler. Zaten voleybolu sevdiklerini biliyoruz. Bizi desteklemeyi sevdiklerini de biliyoruz. Her zaman arkamızda olmaya devam etsinler."