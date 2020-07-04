Sanat tarihi okuyan Caroline ve merhum iş insanı Mustafa Koç'un 19 yaşındaki kızı Aylin Koç, annesi ve ablası ile birbirlerine olan bağlılıklardan bahsederek samimi açıklamalarda bulundu.

Harper's Bazaar Türkiye'nin temmuz sayısı için objektif karşısına geçen Koç, ilk defa röportaj verdi.

Aylin Koç, çekimin yapıldığı Bodrum’u sevse de Türkiye’de yazı geçirmek için favorisinin Çeşme olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ailem, akrabalarım ve yakın arkadaşlarımın çoğu orada. Ruhuma çok uyuyor. Daha minimal yaşayabilme hissi veren bir yanı, bohem ve genç bir tavrı var. Özellikle bu sene Türkiye’ye dönmeyi dört gözle bekledim, çünkü pandemi sebebiyle ailemden ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kaldım. Yalın bir yaşamın bize kattıklarını hatırladım. Yeniden gördüm ki, ‘az çoktur’ gerçekten bir cümleden çok daha fazlasıymış.

"HEPİMİZ BİRİMİZ, BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN"

Aylin Koç, annesi Caroline Koç ve ablası Esra için, “Üçümüzün arasındaki bağı tarif etmek için ‘çok iyi anlaşıyoruz’ demek hafif kalır” diyor: “Bizi tam olarak anlatan motto: ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’. Mutlulukları en cömert şekilde paylaştığımız gibi zorluklarda da en sıkı şekilde kenetleniyoruz.” dedi.