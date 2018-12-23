9 Eylül'de evleneceklerini daha önce açıklayan Aylin Coşkun, düğün yeri hakkındaki sorulara, "Arkadaşlar daha belli değil. Düğün yerine daha tam karar veremedik ama nerede yaparsak yapalım sadece aile arasında olacak. Hande Yener gibi 2-3 yakın arkadaşımı davet edeceğim, o kadar" dedi.

Evlenme teklifinin çok konuşulduğunu ve büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen gazetecilere gülerek cevap veren Coşkun, "Aslında bu ilk evlenme teklifi değil, 14 yıllık bir ilişki. Daha önce de teklif gelmişti. Aradan çok zaman geçince ben tekrar bir teklif bekledim. Volkan da bunun farkına varınca mükemmel bir sürpriz hazırlamış sağ olsun" dedi.

Kısa süre gazeteciler ile sohbet eden çift, araçlarının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldı.