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Aylin Coşkun tüp bebek tedavisi görüyor - Magazin haberleri

Aylin Coşkun tüp bebek tedavisi görüyor

16 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 2019'da dünyaevine giren Aylin Coşkun, tüp bebek tedavisi gördüğünü ifade etti. Şarkıcı, "Olmuyor, şu an deniyoruz. 16 kilo aldım. Tedaviler devam, herkesten dua istiyorum. Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi. 1,5 yıldır çok uğraşıyorum." dedi

13.07.2021 - 10:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Aylin Coşkun, önceki akşam bir otelde gerçekleşen düğünde sahne aldı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır konserlere ara vermek zorunda kalan Coşkun, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

    Aylin Coşkun, "Uzun zaman sonra sahneye çıkacağım için elim, ayağım titriyor." ifadelerini kullandı.

  • "HİÇBİR ŞEYİ BEĞENMİYOR"

    İş insanı Volkan Aslan ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, eşinin evde yemeklerini beğenmediğini dile getirdi.

    Coşkun, "Eşim hiçbir şeyi beğenmiyor. Yemek yapıyorum, yaranamıyorum. Temizlik yapıyorum, yaranamıyorum. Hiçbir şeyi beğenmiyor, artık yapmayacağım. Aramız iyi ama beğenmiyor yani" dedi.

  • DUA İSTEDİ

    Yaklaşık 1,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü isim, herkesten dua istedi.

    Aylin Coşkun, konuyla ilgili, "Olmuyor, şu an deniyoruz. 16 kilo aldım. Tedaviler devam, herkesten dua istiyorum. Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi. 1,5 yıldır çok uğraşıyorum." dedi.

  • "ÇOCUĞUM OLMAZSA 10 TANE DAHA KEDİ ALACAĞIM"

    Ayrıca Coşkun, "Çocuğum olmazsa 10 tane daha kendi alacağım." şeklinde konuştu.

  • 16 YILLIK AŞKTA MUTLU SON

    Şarkıcı Aylin Coşkun, 16 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 2019 yılında Beşiktaş'taki bir otelde evlenmişti.

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