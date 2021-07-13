"HİÇBİR ŞEYİ BEĞENMİYOR"

İş insanı Volkan Aslan ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, eşinin evde yemeklerini beğenmediğini dile getirdi.

Coşkun, "Eşim hiçbir şeyi beğenmiyor. Yemek yapıyorum, yaranamıyorum. Temizlik yapıyorum, yaranamıyorum. Hiçbir şeyi beğenmiyor, artık yapmayacağım. Aramız iyi ama beğenmiyor yani" dedi.