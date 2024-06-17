Aylin Coşkun: Ete elim değmezse bayramı anlamam

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48 yaşındaki ünlü şarkıcı Aylin Coşkun evinin bahçesinde kurban eti kestiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Coşkun, paylaştığı bu fotoğrafa; "Rahmetli dedemden gördüğüm ne varsa ve öğrendiğim her sene yaparım. Eğer ete elim değmezse bayramı anlamam" ifadelerini kullanarak takipçilerinin bayramını kutlamayı da ihmal etmedi.

Fotoğraflar: Instagram