Aylin Cesur kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesinde tepki çeken Aylin Cesur'un kısaca hayatını sizler için hazırladık...

AYLİN CESUR KİMDİR?

Aylin Cesur, 1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiş Türk siyasetçi ve doktordur. Süleyman Demirel'in manevi kızı ve özel doktoru.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek, tıp doktoru olmuştur. 1996'da Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'ne seçilmiş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda Diyabet konulu doktorasını tamamlamıştır. 2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru olarak görevlendirilmiş, aynı anda 9. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığını da yürütmüş, 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır.

Süleyman Demirel'in vefatına kadar; Sayısız yurtdışı ve yurtiçi etkinlik ve seyahatlerinde kendisine eşlik etmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla kendisine verilen; Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması, arşivinin hazırlanması görevine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak bugüne kadar devam etmiştir.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olup 27. dönem Isparta milletvekilidir.

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evli olup 15. dönem Adalet Partisi Isparta Milletvekili Mustafa Cesur'un gelinidir. İngilizce bilmektedir.