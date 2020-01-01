Kerem Bürsin'in bir YouTube kanalında, özel hayatı hakkında yaptığı açıklamaların içinde yılbaşında ne yapacağı hakkında bir diyalog geçti. Bursin, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözüyle birçok hayranından övgü aldı. Fakat Aylin Aslım bu duruma aksi bir tepki verdi.

Twitter'ı aktif kullanan Aslım, Bursin'in açıklamalarına, "Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavukluklar" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından, "Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de" sözlerini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerinden kendisiyle çeliştiğine dair birçok yorum aldı.

Kerem Bursin konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.