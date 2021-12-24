İstihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir üretilen İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 194 TL olarak gerçekleşti.
İŞGÜCÜ MALİYETİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖR FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ OLDU
K (Finans ve sigorta faaliyetleri) sektörü, 13 587 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 9 732 TL ile J (Bilgi ve iletişim) ve 8 628 TL ile R (Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor) sektörleri izledi. I (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörü ise 2 703 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 3 129 TL ile F (İnşaat) ve 3 751 TL ile S (Diğer hizmet faaliyetleri) sektörleri takip etti.
Ekonomik faaliyete göre aylık ortalama işgücü maliyeti, 2020
Ekonomik faaliyete göre aylık ortalama brüt ücret, brüt kazanç ve işgücü maliyeti, 2020
İŞGÜCÜ MALİYETİ BİLEŞENLERİ İÇİNDE BRÜT KAZANCIN PAYI YÜZDE 86.9 OLDU
İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı %86,9, sosyal güvenlik ödemelerinin payı %13,0 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı %0,1 olarak gerçekleşti.
İşgücü maliyeti bileşenleri, 2020
ÇALIŞAN SÜRELER İÇİN YAPILAN DÜZENLİ ÖDEMELERİN KAZANÇ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 80.6 OLDU
Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler %80,6'lık oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı %9,3 olarak gerçekleşirken çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemeler kazançtan %9,1 oranında pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı %0,5 iken tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı %0,5 oldu.
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ İÇİNDE ZORUNLU ÖDEMELERİN PAYI YÜZDE 88.6 OLDU
Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı %88,6 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı %0,7 ve kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı %10,7 olarak gerçekleşti.
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