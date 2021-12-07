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En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %9,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %15,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %6,69, Amerikan doları %6,08 ve Euro %4,28 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %8,07 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %8,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %13,37, Amerikan doları %12,72 ve Euro %10,81 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %2,32 ve DİBS %2,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,17 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,33 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %13,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,78 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,26 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %10,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %13,43 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %13,88, külçe altın %15,22, Euro %16,56, mevduat faizi (brüt) %27,60 ve DİBS %32,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %9,77, külçe altın %8,06 ve Euro %6,36 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %7,72 ve DİBS %13,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.