En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,90 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,65, Amerikan Doları %1,31, mevduat faizi (brüt) %0,81, külçe altın %0,33 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %2,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euro %0,18, Amerikan Doları %0,51, mevduat faizi (brüt) %1,00, külçe altın %1,47 ve BIST 100 endeksi %3,94 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,79 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,85 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,85 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,97 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'de gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %36,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,19 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ekim 2019