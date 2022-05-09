Aylık en yüksek reel getiri borsada

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Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,79 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,42, mevduat faizi (brüt) %6,04, Amerikan doları %6,55, külçe altın %6,75 ve Euro %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %2,04, mevduat faizi (brüt) %5,67, Amerikan doları %6,18, külçe altın %6,39 ve Euro %7,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %2,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,88 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,39 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %13,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,71 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %43,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,38 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %17,31 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %10,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %18,74, BIST 100 endeksi %21,39, Euro %26,43, mevduat faizi (brüt) %47,45 ve DİBS %49,95 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları %6,04 ve BIST 100 endeksi %2,59 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Euro %3,98, mevduat faizi (brüt) %31,42 ve DİBS %34,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.