Ayla Çelik ve Hakan Altun'dan 'Seviyoruz Hala'

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Şarkıcı Ayla Çelik ve Hakan Altun, söz yazarı Hakkı Yalçın'ın yakın zamanda piyasaya çıkacak olan 'Hakkı Yalçın Şarkıları' isimli proje albümünün çıkış parçasına imza attı.

İkili, sözleri Yalçın’a, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a, aranjesi ise Serkan Ölçer’e ait olan 'Seviyoruz Hala' şarkısını seslendirdi.

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı klibin çekimleri, Bodrum’da gerçekleşti. Gün batımı ve deniz manzaralı bir karavanda iki aşığı canlandıran Ayla Çelik ve Hakan Altun’un yer aldığı klibin çekimleri yaklaşık 12 saat sürdü.

Çelik ve Altun'un 'Seviyoruz Hala' isimli şarkısı tüm dijital platformlarda yayında.