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Söz yazarı ve şarkıcı Ayla Çelik, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Çelik, Demet Akalın’ın seslendirdiği ve bir döneme damga vuran 'Türkan'ı nasıl yazdığını anlattı.

Ayla Çelik

"KENDİMİ FİLME KAPTIRMIŞIM"

Televizyonda seyrettiği Türkan Şoray filminden ilham aldığını belirten müzisyen, "Kendimi filme kaptırmışım; bir öpüşme sahnesi var, ben de televizyona yaklaştım. Kendi kendime, ‘Öptürmüyor ki...’ dedim. Kendi trajik hikâyemi onunla birleştirdim. O anda yazmaya başladım." diye konuştu.

Özcan Deniz

"SAPIK GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜM"

Şarkıyı aslında Özcan Deniz’in okumasını istediğini ifade eden Ayla Çelik, "Bayağı baskı yaptım, peşine düştüm okuması için. Benden iki tane şarkı aldı zaten ama ısrar ediyorum ‘Bunu oku’ diye. ‘Yok, almayacağım’ dedi. Ağabeyini falan aradım, sapık gibi peşine düştüm.” ifadelerini kullandı.

"Türkan" şarkısı kısa sürede gündem olduktan sonra Özcan Deniz’le karşılaştığını da anlatan Çelik, ünlü sanatçının kendisine , "Tamam, bir şey deme...” dediğini söyledi.