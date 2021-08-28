Süper Lig’in 3. haftasında Başakşehir evinde Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, milli ara arifesinde temel amaçlarının kazanmak olduğunu ifade ederek, “Ancak sonuca gelmek gerekirse hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugün de normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum. Temel olarak Konyaspor maçında başlayan gevşeme, açılma takım savunmasında yumuşama olması. Bugün yüksek arzuyla başladı takım. Her şeyin ölçüsü çok önemli. Bugün maçı çevirme arzusu, fırsat olarak görme, yüksek şiddetli bir arzu geniş boşluklar bıraktı. Rakibimizde bunlardan bir tanesini değerlendirdi. O andan itibaren kontrolleri ele aldık. Sonuç hiç istemediğimiz bir sonuç. Rakibin ceza sahasında son 5-10 dakikalık bölümde aralara girmek kolay değildi. Biraz daha olağan dışı ataklara döndü. Oyun olarak tüm gücüyle yapmaya çalıştık. Çok yüksek yüzdeli olmasa da kendi ezberlerimizi yapmaya çalıştık, ama topu 3 direğin arasından geçiremedik. Dolayısıyla son derece üzgünüm. Golü atan Thiam arkasından yüzde yüz golü de çıkaran Thiam oldu. Maçın tüm dengesini değiştiren oyuncu oldu“ dedi.
Takımın transfer politikasına değinen Kocaman, “Forvet alma düşüncemiz var. Lig maçlarının sonuçlarını olumlu ya da olumsuz bizim ekstra durumumuz var. Duygusal anlamda sert git geller içindeyiz. Böyle bir başlangıçta aşağı çekiyor herkesi. Hazırlık dönemindeki yüksek seviye bir anda ilk maçtan sonra tam tersine döndü ve bizi aşağıya çekti. Skor gelmeyince telaşlı panik hal artıyor ve düzen bozuluyor. Dolayısıyla şu milli arayı değerlendireceğiz“ ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!