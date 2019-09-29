29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor’u sahasında 2-1 mağlup eden Konyaspor’da Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar istekli ve kaliteli bir futbol sergileyen oyuncularını tebrik eden Kocaman, “Kayserispor’un bize gol atma ihtimalinin son derece yüksek olduğu, aynı şekilde bizim de gol atma ihtimalimizin yüksek olduğu bir maçta iyi başlamamıza rağmen kendi kalemize attığımız gol ile 1-0 geriye düştük. Oyuncularımız gol öncesinde ve sonrasında oyunun tek hakimiydiler. Böyle olunca da son dakikalarda bulduğumuz golle soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitmemiz bizim için iyi oldu. İkinci yarının ilk bölümlerinde de etkiliydik. Ancak sonrasında Kayserispor’a maçı kazanabilecekleri pozisyonları verdik. Bunların golle sonuçlanmaması bizim adımıza şanstı. Ancak bunu klişe olarak söylemiyorum gerçekten oyuncularımız bugün maçı kazanma adına ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi. Bunun için mücadele ettiler ve savaştılar. Uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon sonrasında penaltıdan golü bulduk ve bizim için 3 puandan daha anlamlı olan, ileriye daha moralli ve öz güvenle bakmamızı sağlayan bir galibiyet aldık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden ve kazanma hırsından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
PENALTI YORUMU
Maçın son dakikasında VAR incelemesi sonrasında verilen penaltı pozisyonunu da değerlendiren Kocaman, “Ben de defalarca baktım, hakemin ve benim de kanaatim şu; Kayserisporlu oyuncunun temel amacı sanki topa eliyle hamle yapmak gibi gözüküyor. Top Skubic’in kafasından tekrar eline çarpıyor. Hakem için kolay bir karar değildi. Benim gördüğüm kadarıyla rakibin eli vücudundan çok açıktı. Topa gitmiş bir el var, ilk planda topa vuramıyor ancak Skubic’in kafasından sonra çok açık bir el topun gidişini çeviriyor. Burada hakemin kararı sanki biraz daha doğru bir karar gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!