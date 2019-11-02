Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dönemde oynadıkları karşılaşmalardan sonra bazı mazeretler üretebileceklerini ancak bu müsabaka için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

İkinci yarı maçın istedikleri gibi gitmediğini anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Ne bağlantımız ne kontra atak oyunumuz ne de baskılı oyunumuz, hiçbiri olmadı. İkinci yarıdaki oyun bambaşka, paramparça, bize ait olmayan bir oyundu. İlk yarı ne kadar beyaz ise ikinci yarı da o kadar siyahtı. Gençlerbirliği ikinci yarıda oyunun hakimi oldu. Zaman zaman çeşitli ataklarla kalemizde tehlike oluşturdular. Buna karşı biz gerekeni yapamadığımız için gidişatın buraya geleceği belliydi. Sahada bütünlüğümüzü kaybeden bir durum vardı. Son dakikada yediğimiz gol, hem üzüntümüzü hem de sıkıntımızı artıran bambaşka bir faktör oldu. Tabii ki bu saatten sonra son derece üzüntülü olduğumuzu belirtmekten başka bir şey yok."

Aykut Kocaman, bir basın mensubunun sezon başında yapılan transferlerden memnun olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, transfer yaparken risk almak ve kulübün ekonomik durumunu düşünmek zorunda olduğunu ve herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade etti.