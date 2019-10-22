Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligin ofansif en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu söyledi.

Rakip karşısında alacakları galibiyetle ligin üst sıralarındaki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini anlatan Kocaman, şöyle konuştu:

"Ancak herhalde 'bir maça nasıl başlanılmaması gerekir' diye sorsalar ancak yaşadığımız durumu örnek gösterebiliriz. Serkan kalitesinde bir kaleci yapmaması gereken bir hata yaptı. O pozisyonda topa elle müdahale etme... Rakip atar veya kaçırır, ilk defa geriye düşmedik. Belki maçın kalan dakikalarında skoru değiştireceğiz ama işte bir anlık hata oyunun başında bir kişi eksik kalmamıza neden oldu. O pozisyonda geriye düştük. Özellikle ilk yarının kalan bölümlerinde yüksek enerji ile oynadık. Pozisyonlarımız var ama değerlendiremedik. Aynı yüksek enerjiyi ikinci yarıya da taşıyıp bir gol bulmak ve maça ortak olmak istiyorduk. Ancak gelen ikinci golden sonra oyun koptu. Yine de pozisyonlarımız var. O dakikadan sonra biraz da yaşadığımız durumun daha çok tahribatının ortaya çıkmaması adına sahada oyuncularım mücadele verdi."

Kocaman, rakip karşısında 1'inci dakikadan itibaren 10 kişi oynamanın ve maçı çevirmenin kolay olmadığına işaret ederek, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Burada ilk andan son düdüğe kadar maç içerisinde olan bölümdeki desteklerinden dolayı, daha da önemlisi maç sonunda ortaya çıkan takımı sahiplenme tablosundan dolayı taraftarlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir örnek davranış sergilediler." diye konuştu.