HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Konyaspor'dan ayrılan ve Fenerbahçe'ye geleceği yönünde haberler çıkan Aykut Kocaman, önceki akşam bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin, "Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağınız konuşuluyor. Doğru mu? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar şimdilik öyle bir şey yok. İyi akşamlar" diyerek oradan ayrıldı.