Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken teknik direktör Aykut Kocaman maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 13.30'da başlayan karşılaşmanın saatini eleştirip şunları söyledi: "Federasyon, şu 13:30 maçlarını gözden geçirsin. Allah aşkına gözden geçirsinler. Bir futbol adamı olarak bunu anlayamıyorum. Neden? Kahvaltı yapıp maça çıkıyoruz. Çok özel bir durum olursa bu anlaşılabilir ama artık bu saatte maç oynanmamalı" ifadelerini kullandı.