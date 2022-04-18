Aykut Kocaman, yıllar sonra herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. NTV ekranlarında katıldığı programda, futbolculuk döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını belirten Kocaman, verdiği cevabı da paylaştı...

"FENERBAHÇE İÇİN NAHOŞ BİR DURUM"

Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman kapımız size açık dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeli hal hali, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirir. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir. Bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum" ifadelerini kullandı.