Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor’a 1-0’lık skorla mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi. Mücadelenin ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Kocaman, "Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyorum. Herkes için kutlu olsun. Bizim adımıza günün en pozitif noktası burasıydı" şeklinde konuştu.

EYÜPSPOR'U TEBRİK ETTİ

Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor’u galibiyetten dolayı tebrik ederek, “Eyüpspor’u canla başla mücadele ettiği için canı gönülden kutluyorum. Konyaspor bugün 120 dakikada 150 kilometreye yakın koştu. Ortalama mesafe olarak bu maç için yüksek bir mesafe ancak hemen hemen aynı durumda direnen bir Eyüpspor vardı. Maçı sürekli uzatmayı başaran en sonunda da istediğini elde eden bir takım vardı. A dan Z’ye hak ettiklerini söyleyebilirim. Kupa hedeflerimizden biriydi. Kupayı önemsiyorum. Ya topu çok hızlandırmamız gerekiyordu ya da kuvvetli driplinglerle topu hızlandırmamız gerekiyordu. İkisini de yapamadık. Tehdit edici olmayan bir oyun oynadık. Maçın tümünde turu geçebilecek hiçbir şey yapamadık. Futbolda her şeyin bir bedeli var. Konyaspor adına üzgünüm. Bu bedel bir şekilde ödenmeli. Beklediğimiz bir şey değildi. Başarısızlığın da bir bedeli var. Genel olarak ciddi sıkıntılı bir durum. Ya oyuncular ya da antrenör bunun bedelini bir şekilde öder” diye konuştu.