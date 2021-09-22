Süper Lig'de geçtiğimiz hafta kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuç alan Başakşehir, ligin 6. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 3 puanda kalan Başakşehir, haftayı 18. sırada kapattı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oynadıkları futbolla mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Öncelikle rakibimi galibiyetleri için kutluyorum. Karşımızda iyi organize olmuş bir takım vardı. Maç öncesi bakıldığı zaman rakip bizim için sert bir takımdı. Sezona kötü başladık ama biz de ekip olarak son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Son Fenerbahçe maçı da bizi moral olarak toparlamıştı. O yüzden bu maçtan puanlar yada en az puan almak istiyorduk. Bu duygularla başladığımız maçta istediğimiz şeyleri yapamadık. Son 8-9 aylık süreçte başımıza gelmeyen kalmadı. Bugün de bunlardan birini yaşadık. Daha maç başlar başlamaz 9. saniyede kalemizde golü gördük. İlk yarım saat kontrolü ele almaya çalıştık. Özellikle dönen topları rakibe bıraktık. Rakibimiz bu konuda iyiydi, topa da sahip oldu. Biz biraz dağınık haldeydik. Bu dağınık halde daha fazla gol yememek şans oldu bizim için. Devrenin sonlarına doğru kaleye biraz daha yaklaşarak baskıyı arttırdık ama sonuç alamadık. Rakibimiz koşu, alan kapatma, kademe anlamında sert bir oyun oynadı. Ufak bir hakem eleştirisi de yapmak lazım. Rakibin Şener'e yaptığı bu kadar net faul hareketin es geçilmesi çok tuhaftı. Rakip hoca bunu erken fark etti ve Merkel'i oyundan aldı. Sonuç olarak tüm denemelerimize rağmen istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden üzgünüz. Galibiyet için Gaziantep takımını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Eski oyuncuları Muhammet Demir'in performansı ve ayrılış süreci ile ilgili de konuşan Aykut Kocaman, "Muhammet Demir önemli ve çok değerli bir futbolcu. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Muhammet için de bu geçerli. Onun için doğru topraklar burası. Biz kalması için çok ısrar ettik ama bir yerden sonra sıkıntı olduğunu hissedince ayrılması yönünde karar aldık. Muhammet, çok önemli, son derece önemli ve değerli bir oyuncu" şeklinde konuştu.
Takımın kötü gidişatı ve devam edip etmeme durumu ile ilgili soruya da cevap veren Kocaman, "Sonuçlar kötü olunca bu tür durumların konuşulması çok doğal. Ben futbol yaşantım boyunca, özellikle Fenerbahçe dönemimde çok eleştirildim ama hep sorumluluğu üzerime aldım. Sonuç olarak bulunduğun her yerde çözülemeyecek bir durum olduğunda yönetimle konuşup gerekli kararı veririm. Şuanda da böyle durum olduğunda görüşülür konuşulur ama böyle bir şey yok. Bunlar yönetim ve bizin ortak görüşmesi ile karar verilir. Böyle bir tasarruf yönetim tarafından olursa da önceki dönemlerde olduğu gibi yine saygılı olacağım" diye konuştu.
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