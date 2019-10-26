Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, yenilgiyle ilgili "Normalimizin çok dışına taşan, özellikle skor olarak taşan bir oyun oldu. Anormallikler sadece skor açısından değil, diğer taraftan sezon başından beri bakıldığında ceza alanı dışından golü olmayan Fenerbahçe, 5 golünün 4'ünü ceza alanı dışından attı. Şu ana kadar ceza alanı dışından yemedik, bugün 4 vuruşta da ceza alanı dışından yedik. Ciddi hatalarımız oldu ve ciddi bir fark da gözüktü. Topla hareketlenme konusunda ciddi hatalar yaptık" diye konuştu.

HAKEME TEPKİ

Kocaman, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan için ise şunları söyledi: "Maçın genç hakemi, Fenerbahçe'nin şiddeti fazla oyununa da müsaade etti ve bu da baskının artmasına izin verdi."