Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde başladı. Antrenmanda Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Kocaman, "Hem Türk futboluna hem bizim için hayırlı olsun. Oyunculara her sezon başında söylediğim cümle ile başlamakta fayda var. Bütün takımlar için sakatlıktan uzak, hak ettikleri ölçüde hak ettiklerini almalarının sağlandığı bir sezon olmasını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Takımdaki eksikler hakkında bilgi veren deneyimli teknik adam, "Şu an için eksiklerimiz Mert yok. Milli Takım’dan döndüğü için izinli. Chadli izinli olacaktı ama şanssız bir sakatlık geçirdi. Onun düzelmesini bekleyeceğiz. Tolga izinli. Youssouf Ndayishimiye'nin beklenmedik ufak bir problemi çıktı. 4 oyuncumuzun dışında buradayız" şeklinde konuştu.

"ANA TRANSFERLERİ YAPTIK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Transferlerin sorulması üzerine Aykut Kocaman, "Ana transferleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener, hem Lucas, Peter Zulj ile beraber ana bölgelerdeki eksiklerimizi tamir ettik gibi gözüküyor. Ancak kulübün ve benim de aynı zamanda şöyle bir beklentisi var; takımı görüp, hazırlık maçları da oynayıp, ondan sonra eksik çıkabilecek yerlere göre pozisyon almakla ilgili düşüncemiz var. Burada öne çıkan oyuncu biraz daha merkez forvete doğru bir ağırlığımız olacak. Enzo, Muhammed, Fred ve Atabey de geldi. Onları gözlemleyip, takım uyumlarına bakıp ondan sonra biraz daha o tarafa bakacağız. İlk dönem ve ikinci dönem kampındaki maçlar, bundan sonraki sürece yol verecek" diye cevap verdi.

"ŞAMPİYONLUK ÇOK İDDİALI BİR SÖZ VE BAŞAKŞEHİR BUNU BAŞARMIŞ BİR TAKIM"

Şampiyonluk sorularına ise Aykut Kocaman, "Şampiyonluk çok iddialı bir söz ve Başakşehir bunu başarmış bir takım. 2014 yılında Başakşehir olarak faaliyete geçtikten sonra hem o ilk 4’ün içinde yer alan bir takımdı ve En sonunda şampiyonlukla taçlandırdı. Bulunduğum takımlarda hep bunu savundum. 34 haftalık ligde 51 puan ve üzerine çıkması lazım bir takım. Kuvvetli takım denen şey odur. Her iki maçtan birini kazanan takımdır. Bunu istikrarlı hale getirirseniz ondan sonra bunun üstüne koymak ve hedeflere kitlenmek doğal, kolay ve mantıklı olmaya başlıyor. Başakşehir tam da bunu örnek veriyor. Mali hacimle beraber bunu başardı ve doğru zamanda şampiyon oldu. Ondan sonraki süreçte kazanılan coşkunun bir sonraki aşamasında daha büyük hüsran. Biraz onu yaşadı. Özellikle ikinci yarıda bizim geldiğimiz süreçte de bu çok kolay çözülmedi. Son 7-8 haftalık periyot ortalamalarımıza birkaç eksiği ile beraber döndüğümüz bir periyottur. Fenerbahçe maçı ile başlayan ve ondan sonraki süreçte son 7 maçta sadece 2 gol yiyen bir takım oldu. Puan ortalamalarını 2’lerin üzerine çekebilirsek ondan sonra kurgu yapmak daha kolaylaşıyor. Bütün hedefim kuvvetli, sahada kolay çözülmeyen, rakiplerine kolay pozisyon vermeyen bir takım haline gelmek istiyoruz. Burası şampiyon olmuş bir yer olduğuna göre, şampiyonluğa şöyle demek değil, şampiyonluk için yola çıkmak doğru ve aslında bir taraftan arkası dolu bir sözlük olabilir" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcuları Edin Visca’ya transfer teklifi gelip gelmediğinin sorulması üzerine ise Kocaman, "Şu ana kadar bana gelmiş bir şey yok. Edin’in hem oyun gücüyle hem de insani yapısıyla aramızda olmasını tercih ederim. Kulübün menfaatleri her zaman her şeyin üstündedir. Kulübün menfaatlerine uygun olan şeyi, çok sıra dışı şeyler olmadığı sürece her zaman uygun davranmaya gayret ettim" dedi.