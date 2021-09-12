Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, maça çıkarken ilk hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade ederek, “Bunu beceremiyorsak da puanla dönmekti hedefimiz. Olumsuz gidişatı tersine çevirmek temel amacımızdı. Göztepe’de antrenör değişimiyle beraber enerji değişimi olacaktı. Oyuna başlarken en büyük sıkıntı buydu bizim için. Maçın bütününde rakibimiz düşündüğümüze yakın bir enerji ortaya koydu. Göztepe’yi galibiyetten dolayı ve ikinci yarıdaki performansından dolayı kutlarken Göztepe’ye yardım eden hakemi de özellikle söylemem lazım” dedi.
“Sahada berbat bir hakem vardı” diyen Kocaman, “Tecrübeli hakemlerin yaptığı bir davranış şekli vardır. Oyunun gidişatını faullerle etkilerler. Berbat bir hakemlik yaptı. Maçın son 5 dakikasında uydurma fauller vermeye başladı. Kimse dokunmadan fauller verdi” şeklinde konuştu.
Göztepe’nin tahminlerine uygun bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Kocaman, “Ön tarafta baskı yaptılar. Tahminlerimizi de aşan bir oyun sergilediler. Maçın başlarında mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduk, ilk yarı öne de geçmeyi başardık. İrfan 3 tane gol pozisyonunu engelledi. 4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir duygu. Bunu tarif etmek mümkün değil” dedi.
İkinci yarıda Göztepe’nin oyunu çevirmek için hamleler yaptığını da söyleyen Kocaman, “O enerjiye aynı dirençle karşılık veremedik. Çok kolay gelmeye başladılar. Kolay top taşıdırlar ceza sahamıza. Bunlardan bir tanesi kalemize girince daha da demoralize olduk. İkinci gol kendi ayağımızdaki topu kaybettiğimiz pozisyondan geldi. Son saniyede gelen fırsatı da değerlendiremedik” şeklinde konuştu.
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