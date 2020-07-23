'Aykut Enişte'den ikinci film

BKM yapımı, Onur Bilgetay'ın yöneteceği 'Aykut Enişte 2'nin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin senaryosunu yazdığı aile - komedi türündeki filmin okuma provası yapıldı.

Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin'in başrollerini paylaştığı 'Aykut Enişte 2', İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilecek.