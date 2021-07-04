Aykut Akgün yeniden Bursaspor’da

Transfer tahtasını henüz açamayan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’da sözleşmesi sona eren futbolcularla anlaşmalar sağlanmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Cüneyt Köz’den sonra Aykut Akgün’le de el sıkıştı. Son iki sezondur Bursaspor forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, geçtiğimiz sezon sonunda sona ermişti. Yeşil-beyazlı yönetim, uzun görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı 34 yaşındaki futbolcu, bu akşamki antrenmanda da yerini aldı.

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