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        Ayıyı parçalayıp çöpe atmışlar

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde et parçaları bulundu. İncelemede et parçalarının, kesilerek başı başka yere atılmış bir ayıya ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:11
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        Ayıyı parçalayıp çöpe atmışlar
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        Bursa'da parçalanan ayının gövdesi çöp konteynerinde, başı ise bir evin bahçesinde bulundu.

        Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi'ne çöpleri toplamak için gelen Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerden birindeki et parçalarını fark etti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteynerindeki et parçalarıyla ilgili inceleme başlattı.

        Çevrede araştırma yapan ekipler, konteynerin yakınında E.K'nin evinin bahçesinde kesik ayı başı buldu. Söz konusu etlerin de bu hayvana ait olduğu tespit edildi.

        Kesik baş ve etler, polis gözetiminde belediye ekiplerince alınarak gömülmek üzere götürüldü.

        Polis, evinde bulunamayan E.K'ye ulaşmaya çalışıyor.

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        #ayı
        #Bursa Orhangazi
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