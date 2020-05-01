Ayılar 2 büyükbaş hayvanı telef etti - MUŞ

Besici Sinan Ertuğrul, yaptığı açıklamada, geçimini sağladığı hayvanlarının ayıların saldırılarına maruz kaldığını söyledi.Bir hafta arayla 2 hayvanının ayı saldırısı sonucu telef olduğunu belirten Ertuğrul, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.Son zamanlarda ayıların yerleşim yeri yakınına kadar indiğini aktaran Ertuğrul, ayı saldırılarına karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.

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